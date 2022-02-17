Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Konya'da hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Toptancılar Gıda Sitesi'nde sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü aracın üzerinden yere savruldu.
Hafif ticari aracın sürücüsü ise kaza yerinden uzaklaştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, hafif ticari aracın iki sokağın kesiştiği bölgede motosiklete çarptığı görülüyor.
Görüntüye, hafif ticari aracın kazanın ardından uzaklaşması, çevredekilerin savrulan sürücüye yardım etmesi yansıyor.
Kaynak: AA
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