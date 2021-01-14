Son Dakika | Konya'da hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini otobüste bıçaklayan sanık yargılanıyor - Son Dakika

Son Dakika | Konya'da hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini otobüste bıçaklayan sanık yargılanıyor

14.01.2021 13:01
Son Dakika | Konya'da hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini otobüste bıçaklayan sanık yargılanıyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Konya'da daha önce hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini yolcu otobüsünde bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da daha önce hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini yolcu otobüsünde bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Muhammet Arslan Karaman, olayda yaralanan güvenlik görevlisi Süleyman Ayçiçek ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Karaman, olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Tahliyesini talep eden Karaman, "Ben ve ailem bu olay nedeniyle çok mağdur olduk. Yaptığım hatanın bedelini fazlasıyla ödüyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Gizem Habir de müvekkilinin yaklaşık 7 aydır tutuklu olduğunu belirterek, suç vasfının değişme ihtimali dolayısıyla tahliyesini talep etti.

Müşteki Süleyman Ayçiçek ise sanıktan şikayetçi olduğunu, en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde 3 Temmuz 2020'de yaşanan olayda, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, nöbet çıkışı evine gitmek üzere otobüse binmiş, araçta yanına gelen, bir hafta önce aralarında tartışma yaşandığı iddia edilen hasta yakını Muhammet Arslan Karaman, Ayçiçek'e "Sen Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi misin?" diye sormuştu.

"Evet." yanıtını alan Karaman, Ayçiçek'i ensesinden ve vücudunun diğer yerlerinden bıçaklayıp kaçmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Karaman hakkında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Güvenlik Görevlisi, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Konya'da hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini otobüste bıçaklayan sanık yargılanıyor - Son Dakika


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