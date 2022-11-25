Konya'da hayvan barınağında köpekleri katleden 2 cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Konya'da hayvan barınağında köpekleri katleden 2 cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi

25.11.2022 19:08

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeklere kürekle vurup öldürdükleri tespit edilen görevliler, gözaltına alınmalarının ardından bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye, Konya'dan gelen acı görüntülerle sarsıldı. Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle kafasına sert darbe indirip öldürdüğü köpeği daha sonra iple sürüklemesi, izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada ise konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

MAHKEME UZUN SÜRE BEKLEDİ

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak 2 kişiyi hiçbir avukatın savunmak istememesi üzerine dava bir türlü başlayamadı. Konya Barosu avukatları da, zorunlu savunma görevine atanmamak için CMK (ceza muhakemesi kanunu) sistemini kapattılar.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Avukat belirsizliğinin çözülmesinin ardından başlayan mahkemede 2 şahıs haklarındaki suçlar nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA: Konya'da hayvan barınağında köpekleri katleden 2 cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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