Son dakika: Konya'da iki evde kumar oynayan 13 kişiye toplam 62 bin lira ceza yazıldı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince iki eve yapılan baskında, kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 62 bin 218 liar ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni ve Kemaliye mahallelerindeki iki evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Evlere baskın yapan polis, 13 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

13 kişiye "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal", "kumar oynamak", "sosyal mesafe" ve "maske kuralına uymamaktan" toplam 62 bin 218 lira idari para cezası uygulandı.

Evler, yetkililer tarafından mühürlendi.