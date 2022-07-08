İki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldürdü - Son Dakika
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İki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldürdü

08.07.2022 14:09

Konya'da iki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da iki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki sitede Murat D. (52), iki gün önce evlendiği Keziban D. (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Murat D. eşini bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Keziban D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Murat D'nin kasten yaralamadan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Keziban D'nin cenazesi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldürdü - Son Dakika

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