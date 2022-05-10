Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı

10.05.2022 19:41
Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı

Son dakika gündem haberi: KONYA'da lise öğrencilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı.

KONYA'da lise öğrencilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 14 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüslerden biri, bir sitenin duvarına yan yattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Semih Sokak ile Dolunay Sokak kavşağında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Sedat T. yönetimindeki 42 C 0811 plakalı servis minibüsü ile Ramazan K. yönetimindeki 42 C 1282 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüslerinden biri, bir sitenin duvarına yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Servis minibüslerinde bulunan 9'u öğrenci, 3'ü öğretmen 2 sürücü ile birlikte toplam 14 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı sürücülerden Ramazan K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Okul servis minibüslerinin kaza yaptığını duyan bazı öğrenci velileri de olay yerine geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı
Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı
Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı
Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı
Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı
Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı
Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı
Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı
Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı
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Selçuklu, Yazır, Kaza, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Konya'da iki okul servisi çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı - Son Dakika
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