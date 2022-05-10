Konya'da kiracısını av tüfeğiyle öldüren ev sahibi tutuklandı - Son Dakika

Konya'da su faturası meselesi nedeniyle kavga ettiği kiracısını av tüfeğiyle öldüren, bir kişiyi de yaralayan ev sahibi tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin M'nin (31), ifadesinde, olaydan bir gün önce kiracısı Mevlüt Kapan ile ödenmeyen su faturası nedeniyle kavga ettiklerini, ertesi gün de olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı Hüseyin M, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, kavgayı ayırmaya çalışırken tüfekle elinden yaralanan Mehmet Ali Gürler'in (32) hastanedeki tedavisi sürüyor.

Meram ilçesi Büyük Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'taki 2 katlı evin bahçesinde dün Hüseyin M. ile kiracısı Mevlüt Kapan (37) arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıkmış, Hüseyin M, Kapan ve Mehmet Ali Gürler'i tüfekle yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kapan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, şüpheli Hüseyin M. kısa sürede yakalanmıştı.