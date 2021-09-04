Son dakika haberleri: Kompozit malzemelerin bulunduğu iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Konya'da kompozit malzemelerin bulunduğu iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Zeytinci Sokak'ta kompozit malzemelerin bulunduğu iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kimyasal malzeme depolarının yanı sıra mobilya ve plastik işleme ile PVC üretimi yapan iş yerlerinin olduğu yerde yangının büyümemesi için ekipler yoğun mücadele verdi.

TOMA aracının da müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangını duyarak bölgeye gelen iş yeri sahibi ve yakınları, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

İş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.