Üye Girişi
Konya'da felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu - Son Dakika

Konya'da felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu

29.12.2021 17:46
Konya'da felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir lisede görev yapan felsefe öğretmeni yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir lisede görev yapan felsefe öğretmeni yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan 42 yaşındaki Adem Ergün'e, mesai başlangıcında telefonla ulaşamayan meslektaşları Beytepe Mahallesi'ndeki oturduğu evine gitti. Uzun süre çaldıkları kapının açılmaması üzerine durumdan şüphelenen Adem Ergün'ün meslektaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, yaptıkları kontrolde Adem Ergün'ün odada hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Adem Ergün'ün hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Adem Ergün'ün kısa süre önce de görev yaptığı okulda epilepsi krizi geçirdiği ve rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, boğazına kaçan dilinin okulda yapılan müdahaleler ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde de yine benzer bir durumun ölümüne sebebiyet vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hayatını kaybeden Adem Ergün'ün cenazesi, savcının ve polisin yaptığı incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ergün'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi. Bekar olan Ergün'ün ölümü meslektaşları ve öğrencileri arasında da büyük üzüntüye neden oldu - KONYA

Konya'da felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu
Konya'da felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu

YORUMLAR
500

Ali Akkanat, Polis, Konya, Lise, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu - Son Dakika


Çaldıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kaçan hırsızlar kıskıvrak yakalandı Çaldıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kaçan hırsızlar kıskıvrak yakalandı         
18:02
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava başladı! Mahkemede dikkat çeken sözler Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava başladı! Mahkemede dikkat..         
15:40
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..         
11:28
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
18:01 Çaldıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kaçan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
18:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir
17:59 Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama
17:48 Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran
17:39 KARDEMİR çalışanlarına 4 bin liralık promosyon müjdesi verdi
17:38 Ünlü dövüşçü Pearl Gonzalez, ameliyat öncesi iddialı pozlarıyla dikkat çekti
17:38 İnşaat işçisinin attığı çivili tahta arkadaşının başına saplandı
17:34 Uzun kalmadı! Alex Texeira, Beşiktaş'a geldiği gibi gidiyor
17:20 Profesörün üvey oğluna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi
16:53 Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 18:13:14. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da felsefe öğretmeni evinde ölü bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement