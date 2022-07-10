Kaza, Beyşehir- Seydişehir Karayolu'nun 1. kilometresinde muayene istasyonu yakınlarındaki çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem O. yönetimindeki 42 AGJ 290 plakalı otomobil ile Veysel Ö. yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu çarpışmanın şiddetiyle minibüs refüje çıkarak durabildi. Kazada, minibüs sürücüsü Veysel Ö. ile aynı araçta bulunan H.Ö., S.Ö., C.N., G.Ö., F.N.N., Y.A.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Konya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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