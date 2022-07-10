Son dakika haberleri | Konya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Konya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

10.07.2022 22:49

Son dakika haber... Konya'nın Beyşehir ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Seydişehir Karayolu'nun 1. kilometresinde muayene istasyonu yakınlarındaki çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem O. yönetimindeki 42 AGJ 290 plakalı otomobil ile Veysel Ö. yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu çarpışmanın şiddetiyle minibüs refüje çıkarak durabildi. Kazada, minibüs sürücüsü Veysel Ö. ile aynı araçta bulunan H.Ö., S.Ö., C.N., G.Ö., F.N.N., Y.A.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ali Rıza Önses/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Konya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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