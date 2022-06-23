Son dakika: Konya'da müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika: Konya'da müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

23.06.2022 16:12
Son dakika: Konya'da müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri: Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kulu ilçesi Karapınar Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi No: 102'de çıktı. Edinilen bilgiye göre, Abuzer Dalgın'a ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evinin çatısını saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

YORUMLAR
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Kulu'da müstakil ev yandı Kulu'da müstakil ev yandı Birlikte içki içtiği arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürdü Birlikte içki içtiği arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürdü
Kaynak: İHA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Konya'da müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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