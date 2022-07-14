Son dakika... Konya'da otluk alandaki yangın eve sıçradı - Son Dakika
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Son dakika... Konya'da otluk alandaki yangın eve sıçradı

14.07.2022 19:16
Son dakika... Konya'da otluk alandaki yangın eve sıçradı

Son dakika haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde otların tutuşması sonucu çıkan yangının sıçradığı evde maddi hasar meydana geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otların tutuşması sonucu çıkan yangının sıçradığı evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Ereğli ilçesi Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Caddesi Taş evler civarı 92564. Sokakta çıktı. Edinilen bilgiye göre, kuruyan otların yanması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ikamete sıçradı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin boş olması yaralanma veya can kaybının önüne geçerken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Hüyük'te ahır yangını Hüyük'te ahır yangını
Kaynak: İHA

İtfaiye, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Konya'da otluk alandaki yangın eve sıçradı - Son Dakika

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