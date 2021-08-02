Son dakika... Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobildeki baba ve oğlu öldü, anne ve diğer oğlu yaralandı.

Rabia Tekmanlı (28) idaresindeki 06 CMJ 277 plakalı otomobil, Konya- Ankara karayolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki eşi Gökhan (27), çocukları Selim Ayaz (3) ve Kerem Tekmanlı (1) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan baba Gökhan ile oğlu Selim Ayaz Tekmanlı, Konya'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Anne Rabia ile oğlu Kerem Tekmanlı'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.