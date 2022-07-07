Son dakika! Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

07.07.2022 10:21
Son dakika! Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Salih Y. idaresindeki 06 CCZ 929 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolunun 90'ıncı kilometresinde, bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücü Salih Y. ile araçtaki Buse Sena Y, Yağmur Y. ve Sudenaz Y. ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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