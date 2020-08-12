Son dakika... Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

KONYA'nın Yunak ilçesinde, 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak Akşehir yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Halil İbrahim Öz yönetimindeki 06 BKL 203 plakalı otomobil ile Halil İçen yönetimindeki 42 Y 1423 plakalı otomobil, Koçyazı mevkisindeki kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Öz ve İçen ile Esma Akın, Fadime Öz, Abdülkadir Öz ve İbrahim Öz yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralılar, Akşehir ve Konya'daki hastanelere götürüldü. Ağır yaralı olan Esma Akın, ambulans helikopterle sek edildiği hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.