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Son Dakika | Konya'da sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | Konya'da sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

24.12.2021 15:09
Son Dakika | Konya'da sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin piyasaya sahte içki sürdüğü ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, şüpheli İbrahim A'nın evine düzenlediği operasyonda, 12 litre sahte içki, alkol damıtmada kullanılan düzenek ve boş içki şişeleri ele geçirdi.

Zanlı gözaltına alındı, sahte içki ve malzemelere el konuldu.

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Cumhuriyet Mahallesi, Cihanbeyli, Jandarma, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son Dakika | Konya'da sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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