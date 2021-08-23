Son dakika... Konya'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte bandrollü içki ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlerin satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Karatay'da 3 araçta 13 milyon gümrük kaçağı filtreli sigara kağıdı (makaron), Selçuklu ve Karatay ilçelerindeki iki iş yerinde 6 bin 92 cinsel içerikli ürün, Meram ilçesinde bir araçta da 30 litre sahte bandrollü alkollü içki ele geçirdi.

Ürünlerin satışını yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.