Konya Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 'billboard' desteği - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Önemli bir uygulamayı başlatıyoruz. İnşallah Türkiye'ye örnek olur. Konyalıların da bu kampanyaya destek vereceğini umuyorum. Kenetlenerek, birlikte hareket ederek bu zor dönemi de aşacağımıza inanıyorum" dedi.

KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi döneminde büyükşehir belediyesi olarak hem vatandaşlara hem de esnaflara yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Konya modeli belediyeciliğin önemli uygulamalarını hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Altay, şunları söyledi: "Bugüne kadar 138 bin vatandaşımıza 49 milyon liralık destekte bulunduk. Özellikle esnafımızın iş yerini kapattığı dönemde iki ay tüm kiracılarımızın kira ücretlerini sıfırladık. Ayrıca iş yeri kapanan esnafımızın iki ay boyunca evinde ücretsiz olarak su kullanmasını sağladık ve tüm esnaflarımızın da iki ay boyunca iş yerlerini sularını ücretsiz hale getirdik."

"KONYALILARIN BU KAMPANYAYA DESTEK VERECEĞİNİ UMUYORUM"

Bilboard uygulamasının Türkiye'ye örnek olmasını temenni eden Altay, "Şimdi önemli bir uygulamayı daha başlatıyoruz. İnşallah Türkiye'ye örnek olur. İlk etapta Esnaf Odaları Birliğimize ve Ticaret Odamıza kayıtlı 690 esnafımızın bilgilerini billboardlarımızda paylaştık. Özellikle gel-al ve telefonla sipariş verilen işletmelere ciddi bir moral desteğinde bulunduk. Onların tanıtımlarına katkı sağladık. Konyalıların da bu kampanyaya destek vereceğini umuyorum. Çünkü bugüne kadar hep birlikte zor dönemde esnafımızın yanında bulunduk. İnşallah 3 bin esnafımızın bilgilerini bu vesileyle billboardlarımızda paylaşmış olacağız." diye konuştu.

ZAMAN KENETLENME ZAMANI

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Altay, diğer meslektaşlarını da çağrıda bulunarak, şunları söyledi: "Yerel esnafımızın desteklenmesi adına yürütülen projeleri paylaşalım. Birlikte hareket edelim ve esnafımıza destek olalım. Tüm Konyalılara da bir çağrıda bulunuyorum. Billboardlarda isimlerini astığımız esnaflardan alışverişlerini yaparlarsa bu dönemi birlikte atlatırız. İnşallah tünelin ucundaki ışık gözüktü. Zor zamanlar artık son günlerini yaşıyor ama şimdi birlik-beraberlik ve kenetlenme zamanı. Konya'nın en iyisini yapacağına inanıyorum.

ESNAF UYGULAMADAN MEMNUN

Pandemi nedeniyle paket servis yaptıklarını belirten esnaftan Safa Can, "Yoğun bir şekilde çalışırken tüm dünyayı saran pandemi nedeniyle işlerimiz aksadı. Pandemiden dolayı paket servis olarak hizmet veriyoruz. Elimizden geldiğince paketlerimizi en kısa zamanda götürmeye çalışıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemizin başlattığı billboard projesiyle esnafımıza destek verdiği için teşekkür ederiz." dedi. Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasından memnun olduklarını dile getiren Ahmet Arslan, "Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyemiz esnafın yanında oldu. Şimdi de billboardlarda reklamımızı verdi" dedi. Esnaf Erdoğan Çatı ise, "Pandemide işlerimizde düşüş oldu. Bize bir nebze de olsa katkısı olacaktır." dedi.