Şehit annesini dolandıran şüpheli güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Şehit annesini dolandıran şüpheli güvenlik kamerasında

25.02.2022 12:39

Konya'nın Akşehir ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak şehit annesinin 600 bin lirasını dolandıran zanlılardan birinin elindeki para dolu çantayla yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak şehit annesinin 600 bin lirasını dolandıran zanlılardan birinin elindeki para dolu çantayla yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dolandırıcılık olayına karışan şüphelilerden birinin, güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde para dolu çanta olan şüphelinin telefonla konuşarak olay yerinden yürüyerek uzaklaşması yer alıyor.

Oğlu 30 yıl önce şehit olan 82 yaşındaki Şükran Makascı, kendini telefonda savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilere bankadan çektiği 600 bin lirayı teslim etmiş, yakalanan 4 zanlı tutuklanmıştı.

Şehit annesini dolandıran şüpheli güvenlik kamerasında
Şehit annesini dolandıran şüpheli güvenlik kamerasında
Şehit annesini dolandıran şüpheli güvenlik kamerasında

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Savcı, Polis, Konya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit annesini dolandıran şüpheli güvenlik kamerasında - Son Dakika


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