Son dakika! Serinlemek için su birikintisine giren çocuklardan 2'si öldü - Son Dakika
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Son dakika! Serinlemek için su birikintisine giren çocuklardan 2'si öldü

20.06.2022 18:26

Son dakika haber: Konya'nın Seydişehir ilçesinde su birikintisine giren 5 çocuktan 2'si hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde su birikintisine giren 5 çocuktan 2'si hayatını kaybetti.

Tol Mahallesi Kaya mevkisine giden Talha K. (16), Ferhat Ş. (14), Mustafa Ş. (16), Sedat Ş. (13) ve Mert D. (15) serinlemek için eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan su birikintisine girdi.

Su birikintisinin balçıkla dolu olduğunu fark eden çocuklardan Mustafa Ş, Sedat Ş. ve Mert D. sudan çıkmayı başarırken, Talha K. ile Ferhat Ş. ise boğularak can verdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşırken, Mustafa Ş, Sedat Ş. ve Mert D, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, Tol Mahallesi'ne giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Serinlemek için su birikintisine giren çocuklardan 2'si öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Serinlemek için su birikintisine giren çocuklardan 2'si öldü - Son Dakika
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