Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına giriyor - Son Dakika

Konya'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırmadan girdikleri süs havuzlarında serinleyip, vakit geçiriyor.

Kentte etkisini hissettiren bunaltıcı sıcaklardan bunalan çocuklar, Selçuklu ilçesindeki süs havuzlarına hücum etti.

Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı şehirde çocukların, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için doluştuğu süs havuzlarından biri de Necmettin Erbakan Üniversitesi Parkı'ndaki havuz oldu.

Tehlikeli olmasına rağmen suya atlayan çocuklar, beton zeminde uzanıp, güneşlendi.