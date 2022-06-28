Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

28.06.2022 21:17

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınana üç kişiden biri tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınana üç kişiden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yenidoğan ve Bahçelievler mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 37 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, çok sayıda şarjör, mermi ile silah parçaları ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler M.S, A.A ve H.S gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S savcılıktan salınırken sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.S tutuklandı, A.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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