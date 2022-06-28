Yenidoğan ve Bahçelievler mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 37 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, çok sayıda şarjör, mermi ile silah parçaları ele geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.