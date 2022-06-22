Son dakika: Konya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika: Konya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

22.06.2022 22:07
Son dakika: Konya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Karatay ilçesinde yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Karatay ilçesinde yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıibali Mahallesi'nde yabancı uyruklu gruplar arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya döndüğü olayda, Muhammed Şeyh H. ile Yusuf Şeyh H. silahla yaralandı.

Yaralılar ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılırken, Muhammed Şeyh H, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Ziyad Şeyh H'yi kısa sürede yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Konya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Konya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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