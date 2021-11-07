Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya merkez Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Işıklar Mahallesi Duranbey sokakta henüz bilinmeyen nedenle İsmet Toker, Bayram Toker, Mustafa Balcı ve Burat Bardakçı ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Bayram Toker özel bir hastanede, İsmet Toker ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Balcı ve Bardakçı ile ismi öğrenilemeyen kişi kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.