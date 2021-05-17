Son Dakika | Konya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika | Konya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

17.05.2021 12:29
Son Dakika | Konya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Son dakika haber... Konya'nın Ereğli ilçesindeki kavgada tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki kavgada tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Barbaros Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.B.I'nın polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Aralarında husumet bulunan H.T. ve M.B.I, 6 Mayıs'ta karşılaştıkları Barbaros Mahallesi'nde tartışmış, kavgaya dönüşen olayda H.T. silahla bacağından yaralanmıştı.

Zanlı, M.B.I. polis ekiplerine teslim olmuştu.

Ereğli, Mayıs, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Konya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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