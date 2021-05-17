Konya'nın Ereğli ilçesindeki kavgada tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.
Barbaros Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.B.I'nın polisteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Aralarında husumet bulunan H.T. ve M.B.I, 6 Mayıs'ta karşılaştıkları Barbaros Mahallesi'nde tartışmış, kavgaya dönüşen olayda H.T. silahla bacağından yaralanmıştı.
Zanlı, M.B.I. polis ekiplerine teslim olmuştu.
Kaynak: AA
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