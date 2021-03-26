Son dakika... Konya'da tedbirleri ihlal eden 475 kişiye 1 milyon 427 bin lira ceza - Son Dakika

KONYA'da son bir haftada koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 475 kişiye, 1 milyon 427 bin 850 lira ceza uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Denetimlerde kapalı olmasına rağmen daha önce de açık olduğu için mühürlenen alkollü 7 eğlence merkezi ise yeniden mühürlenip, iş yeri sahipleri hakkında 'Mühür bozma ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Aralarında bu iş yerlerine eğlenmek için gelenlerin de bulunduğu 475 kişiye, başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 milyon 427 bin 850 lira para cezası uygulandı.