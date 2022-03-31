Son dakika! Konya'da trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'nın Çumra ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü, 2 kişi yaralandı.
Plakaları henüz öğrenilemeyen A.S. idaresindeki tır ile Osman Ermiş'in kullandığı otomobil, Büyükaşlama Mahallesi Sazlıpınar kavşağında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Asiye Ermiş hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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