Son dakika... Konya'da trafik tartışması cinayeti davasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika... Konya'da trafik tartışması cinayeti davasına devam edildi

Son dakika haberlerine göre Konya'da trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle haklarında dava açılan iki sanığın yargılanmasına sürüyor.

Son dakika... Konya'da trafik tartışması cinayeti davasına devam edildi, System.String[]

Konya'da trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle haklarında dava açılan iki sanığın yargılanmasına sürüyor.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Soner Sağlam ve Görkem Güven, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Soner Sağlam savunmasında, Okşak'ı öldürme kastı taşımadığını, aralarında yaşanan arbede sırasında, elindeki bıçağı almak isterken bir kaza yaşandığını öne sürdü.

Görkem Güven de savunmasında, olayla bir ilgisinin bulunmadığını sadece tanık olarak yargılanabileceğini ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Tanık olarak dinlenilen G.C., olay gecesi arkadaşı Sağlam'ın kullandığı otomobille, Görkem Güven ve K.E. ile kentte dolaştıklarını anlattı.

Dönüş yolunda aracı kendisinin kullandığını belirten G.C., kendilerine çarpıp yoluna devam ettiğini iddia ettiği aracı biraz ilerdeki petrol istasyonunda gördüklerini öne sürdü.

Sağlam ve Güven'in, diğer aracın yanına gittiğini aktaran tanık, "Diğer aracın sürücüsü, kardeşimle olan arkadaşlığından tanıdığım Halef Okşak'tı. Aralarında bir arbede, tartışma oldu. Bu sırada Okşak, sürücü koltuğunda oturuyordu ama Soner ve Görkem, kapıyı açarak kendisini dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Kapıyı Görkem'in açtığını gördüm. Aralarındaki arbede bitince Soner ve Görkem aracımıza döndü ve Soner kucağıma bir bıçak attı. Ben arabadan inerken bıçak hala oradaydı." dedi.

G.C., Okşak'ın kendisine daha önce arkadaşlık teklifinde bulunduğunu da öne sürdü.

Tanık: "Soner, sürücüyü bıçakladığını söyledi"

Tanık K.E., ise trafikte yaşadıkları kaza sonrası Sağlam'ın hırslandığını ve araçlarına çarpan aracı bulmaya çalıştığını söyledi.

Petrol istasyonunda aracı bulduktan sonra Sağlam ve Güven'in, sürücünün yanına gittiklerini ve arbede sonrası araca döndüklerini anlattı.

Sağlam'ın sürücüyü bıçakladığını itiraf ettiğini söyleyen görgü tanığı ifadesini şöyle sürdürdü:

"Olay sonrası araca bindiklerinde Soner, adamı bıçakladığını söyledi. 'Neresinden bıçakladın?' diye sordum, 'Kalbinden, bir kere' diye yanıt verdi. Görkem ise bu sırada bıçağı görmediğini, olaya bıçağın karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Olaydan bir hafta sonra da maktul Halef'in ablası beni aradı ve G.C. ile kardeşinin daha önceden tanıştığını, bu olayın planlı gerçekleştirildiğini söyledi. Benim anlattıklarıma inanmadı."

Müşteki avukatı Cengiz Erkoyuncu, her iki sanığın da sarhoşluktan ayakta bile duramayacak halde olan Halef Okşak'ın üzerine gittiğini, olayın bir kasten öldürme olduğunu savunarak, sanıkların "en ağır" şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

"Kamera kayıtlarında bıçaklama hamlesi yok"

Sağlam'ın avukatı Musa Doğan ise, olay günü maktulün alkollü olduğunun gerekli raporlarca ortaya konulduğunu belirterek, "Olayda bir öldürme kastı yoktur. Kamera kayıtları incelendiğinde de herhangi bir bıçaklama hamlesi görülmemektedir. Bilirkişi raporunun yeniden hazırlanmasını, bu gerçeğin ortaya konulmasını ve müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

23 Mart'ta, Meram ilçesi Alavardı Mahallesindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen Halef Okşak (39), otomobilinin içerisindeyken iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, şüphelilerin, Okşak ile trafikte tartıştığı öne sürülen Görkem Güven (42) ile Soner Sağlam (39) olduğunu belirlemişti. Şüpheli iki kişi bir bağ evinde saklanırken yakalanmıştı.

Tutuklanan şüpheliler hakkında, "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Arbede, Konya, Kaza, Dava, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Konya'da trafik tartışması cinayeti davasına devam edildi - Son Dakika

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