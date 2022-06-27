Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay , konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşam saatlerinde tramvay altına giren kedi yavrusunu çıkarmak için itfaiyemiz ve hemşehrilerimiz seferber oldu. Uzun uğraş sonucu kedi yavrusu çıkarıldı ve hemen orada bir genç arkadaşımız kediyi sahiplendi. Güzel şehirsin Konya, güzel insan Konyalılar. Şükür." ifadelerini kullandı.

Konya 'da tramvayın atına giren yavru kedi , vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika! Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu - Son Dakika

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