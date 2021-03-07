Konya'da üretilen silahlara kadın eli - Son Dakika

Konya'da üretilen silahlara kadın eli

07.03.2021 10:01

Konya'da üretilen silahlara kadın eliKONYA'nın Beyşehir ilçesindeki yaklaşık 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi'nde, parçalarının yapıldığı 45 atölye ile birlikte 15 fabrikada üretilen av tüfekleri, başta ABD olmak üzere Rusya, İtalya, Fransa ve İngiltere dahil 50 ülkeye ihraç ediliyor.

Konya'da üretilen silahlara kadın eli

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki yaklaşık 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi'nde, parçalarının yapıldığı 45 atölye ile birlikte 15 fabrikada üretilen av tüfekleri, başta ABD olmak üzere Rusya, İtalya, Fransa ve İngiltere dahil 50 ülkeye ihraç ediliyor. Geçen yıl 50 milyon dolar ihracat yapan Huğlu'da üretilen silahlara artık kadın eli de değdi. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifine ait fabrikada yaklaşık 30 kadın, makine mühendisi, CNC makinesi operatörü ile kalite kontrol, montajlama ve paketleme bölümleri görev yapıyor.

Beyşehir ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olan 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi, küçük bir mahalle olmasına rağmen av tüfeği üretimiyle adını dünyaya duyurdu. Huğlu'da tüfek üretimi 1914 yılında Dünya Savaşı'nda orduya katılan Mustafa Çavuşun, orada silah bakım ve tamiriyle ilgili yaptığı görevinin ardından memleketine döndükten sonra çevresindekilere bilgilerini aktarmasıyla başladı. O dönemlerde evlerin altında küçük atölyelerde üretilen av tüfekleri, günümüzde yerine fabrikalara bıraktı.

50 MİLYON DOLAR İHRACAT

Huğlu Mahallesi'nde, parçalarının yapıldığı 45 atölye ile birlikte 15 fabrikada üretilen av tüfekleri, başta ABD olmak üzere Rusya, İtalya, Fransa ve İngiltere dahil 50 ülkeye ihraç ediliyor. Özellikle pandemi dönemdi başta ABD olmak üzere birçok ülkeden tüfek talepleri artması üzerine silah fabrikalarında daha önce sadece paketleme gibi bölümlerde çalışan kadınlar, artık farklı bölümlerde de çalışmaya başladı.

KADIN İSTİHDAMI ARTTI

Kadın istihdamının arttığı Huğlu'da, 450 üyesi bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifine ait fabrikada yaklaşık 30 kadın, makine mühendisi, CNC makinesi operatörü ile kalite kontrol, montajlama ve paketleme bölümleri görev yapıyor.

CNC makinesinde operatör olarak görev yapan Fadime Ceylan, tüfek sektörüne artık kadın elinin değdiğini belirtti. Ceylan, şunları söyledi:

"Silah sektöründe çalışmaya başladım. Artık kadınlarımız her yerde, eğitim alanında, siyasal alanda, tarım da, her yerde çalışabiliyor. Burada CNC tezgahlarını öğrenmeye çalışıyorum. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi CNC tezgahlarının başına artık kadınları geçirdi. Tüfek sektörüne kadın eli değdi. Bu sayede biz de tüfek sektöründe söz sahibi olduk. Tüm dünyadaki kadınların 'Kadınlar Günü' günü kutlu olsun. 'Kadına şiddete hayır!"'

TÜFEK FABRİKASINA KADIN ELİ DEĞDİ

1 aydır çalıştığını belirten Semra Dönmez de şöyle konuştu:

"Kadınlar her yerde çalışabilir. Her iş yapabilir. Görüyoruz lastik değiştiriyorlar, bilimde, sanatta, resim de her yerde çalışabiliyoruz, yapabiliyoruz. Demek ki her şeyi yapabilirmişiz ve bunun farkındalığına vardım. Tüfek fabrikasına gerçekten kadın eli değdi. Bunu yapabiliyoruz ve ben herkesin gelip çalışmasını isterim. Çünkü yapılamayacak bir iş yok. Tamam güç konusunda erkekler daha güçlü yaratılmış; ama bizim de yapabileceğimiz her şey var. Her şey azimle başarılır. Kadınların azmine inanıyorum. İstihdam olarak çok iyi bir şey oldu. Çünkü Konya genelinde çok fazla iş yok. Bu pandemi döneminde böyle bir istihdam sağladıkları için Huğlu Av Tüfeği Yöneticilere başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza hepsine çok teşekkür ederim. Bizim için ilk, belki Huğlu için ilk; ama ilk olmayacağımıza inanıyorum. Çünkü gerçekten yapabileceğimizi düşünüyorum. Bütün kadınların bir birey olarak algılandığı her yer de, saygı duyulduğu, kadın erkek eşitliğine sadece ağızdan değil de ruhen herkesin inandığı her yerde kadınların başarılı olacağına inanıyorum."

'KADINLAR YAPTIKLARI İŞTE DAHA TİTİZ'

Fabrikanın Satış ve Pazarlama Müdürü Abdüssamed Güzel de kadınların işlerinde daha titiz davrandığını belirtti. Güzel, "Son dönemlerde özellikle istihdam anlamında, artan ihtiyacımız neticesinde kadınlara yönelikte istihdam yapma kararı alındı. Bu anlamda şu an için paketleme bölümde, montaj bölümünde, CNC atölyemizin olduğu bölümde bununla beraber kalite kontrol departmanların da aynı zamanda makine mühendisler olarak da yaklaşık 30 civarında kadın çalışanımız var. Şu an da bir kısmı yeni işe başladılar. Özellikle makine tezgahlarında CNC bölümünde çalışan arkadaşlar belli bir eğitim sürecinden geçtikten sonra da normal mesailerine vardiya usulü çalışmalarına başladılar. Şeflerimizden aldığımız geri dönüşler doğrultusunda diyebiliriz ki kadın çalışanlar şu an da işlerini çok iyi şekilde yapmaktalar, vazifelerini yerine getirmekteler. Özellikle kadın olmaları sebebiyle kendilerine has karakterleri sebebiyle, yaptıkları işlerde de çok dikkatli çok özenli bir şekilde devam ettiklerini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Güzel, "Silahla aslında kadınları yan yana düşünmek, belki ilk etapta kulağa, insan aklına çok yatmıyor olabilir. Ancak biz yaptığımız işler de gördük ki, kadınlar silah üretimi anlamında gerçekten iyi şeyler yapabiliyor. O konumdalar. Şu an da mevcutta çalışan kadın arkadaşlarımızla beraber yeni istihdamlarımız da sürüyor. Bu anlamda biz hala mevcut çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız performansları göz önünde bulundurarak yeni kadın istihdam anlamında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Konya'da üretilen silahlara kadın eli
Konya'da üretilen silahlara kadın eli
Konya'da üretilen silahlara kadın eli
Konya'da üretilen silahlara kadın eli
Konya'da üretilen silahlara kadın eli
Konya'da üretilen silahlara kadın eli
Konya'da üretilen silahlara kadın eli
Konya'da üretilen silahlara kadın eli
Konya'da üretilen silahlara kadın eli
Konya'da üretilen silahlara kadın eli
Konya'da üretilen silahlara kadın eli
Konya'da üretilen silahlara kadın eli
Konya'da üretilen silahlara kadın eli

Amerika Birleşik Devletleri, Atölye, Rusya, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da üretilen silahlara kadın eli - Son Dakika


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