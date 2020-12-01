Konya'da 7 yaşındaki üvey oğlunu döverek öldürdükten sonra yakınlarına Kovid-19'dan öldüğünü söylediği iddiasıyla hakkında dava açılan Suriye uyruklu tutuklu sanık Raşaa Osman'ın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Osman, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Osman savunmasında, pişman olduğunu, olay günü maktul Azzam Al Abdullah'ın sabah 7'de evden çıkıp akşam 7'ye kadar eve gelmemesi nedeniyle kızdığını söyledi.

Maktule "öz çocuğu" gibi baktığını iddia eden Osman, "Öldürme kastı taşımıyordum. Korkutmak için hortumla vurdum." savunması yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Meram ilçesi Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak'ta yaşayan Azzam Al Abdullah'ı yatağında ölü bulan amcası, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber vermiş, üvey annesi Raşaa Osman'ın (27), çocuğun Kovid-19 sebebiyle vefat ettiğini söylediğini belirtmişti.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, küçük çocuğun vücudunda, darbeye bağlı çok sayıda morluk olduğunu tespit etmişti.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Osman, ifadesinde küçük çocuğu, eve geç geldiği için hortumla dövüp, havaya kaldırıp yere attığını itiraf etmişti. Tutuklanan Osman hakkında "çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.