Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

22.12.2020 12:45
Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haber... Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada İzmir'den Akşehir'e uyuşturucu getirileceğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Akşehir 24 Ağustos Bulvarı'nda plakası belirlenen aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 16 bin 554 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sürücü Gökhan K. (30) ile araçtaki Cafer Ç. (49), Nuray Ç. (48) ve Esin K. (30) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu, Akşehir, İzmir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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