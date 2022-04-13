Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonunda biri kimyager 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonunda biri kimyager 2 şüpheli yakalandı

13.04.2022 12:18
Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonunda biri kimyager 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir evde uyuşturucu üretimi yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, yürüttükleri fiziki takip sonucu eve operasyon düzenledi.

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen evde yapılan aramalarda, 16 kilo 537 gram sıvı metamfetamin, 7 kilo 272 gram metamfetamin, 150 gram kristal metamfetamin ile üretimde kullanılan kimyasal maddeler, iki elektrikli ısıtıcı, hassas terazi ve bir çok laboratuvar malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucu üretimi yaptığı öne sürülen A.Ö. ile kadın kimyager E.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonunda biri kimyager 2 şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonunda biri kimyager 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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