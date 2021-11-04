Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından uyuşturucu nakledildiğini belirledikleri araca operasyon düzenledi.
Meram ilçesinde durdurulan araçta 3 kilo 832 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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