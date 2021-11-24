Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince de Yeni Mahalle Sipahi Sokak'ta durdurulan 2 şüphelinin üst aramasında bulunan 16,42 gram metamfetamin ile hassas teraziye el konuldu.

Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada ise 1 kilo 24 gram bonzai bulundu.

Polis, Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'nde 2 adrese yaptığı baskında, 1 kilo 100 gram eroin, 468 gram metamfetamin ile 2 hassas terazi ele geçirdi.

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