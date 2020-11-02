Son dakika: Konya'da üzeri açık kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, üzeri açık suyla dolu kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Konakkale Mahallesi'nde hayvancılık yapan Keramettin Güler, ineğinin üzeri açık olan bir kuyuya düştüğünü görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Adrese giden Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne bağlı ekipler, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki kuyuda suyun içerisindeki ineği kurtarabilmek için seferber oldu.
Kuyuya inen ekipler, ineği kurtarmak için beline urgan bağlayıp kepçe ile yukarıya doğru çekti.
Düştüğü kuyudan kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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