Son dakika! Konya'da yaşayan Ukraynalılarla Kırımlılar savaşın sona ermesini istiyor - Son Dakika
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Son dakika! Konya'da yaşayan Ukraynalılarla Kırımlılar savaşın sona ermesini istiyor

01.03.2022 16:23
Son dakika! Konya'da yaşayan Ukraynalılarla Kırımlılar savaşın sona ermesini istiyor

Son dakika gelişmesine göre Konya'da yaşayan Ukraynalılar ve Kırım Türkleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi.

Konya'da yaşayan Ukraynalılar ve Kırım Türkleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi.

Konya Kırım Türkleri Dernek Başkanı Mustafa Sırrı Demirel, Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın altıncı günü olduğunu söyledi.

Demirel, 2014'ten beri Rus işgali altında bulunan Kırım'da çok ciddi insan hak ihlallerinin yaşandığını belirterek, "Bundan 8 yıl önce Kırım'ın işgaliyle başlayan süreç bugün bütün Ukrayna'nın işgaline yönelik Rusya saldırısıyla çok daha korkunç bir boyut almıştır. Rusya bugün bir kez daha uluslararası hukuku, diplomasiyi ve imzası bulunan antlaşmaları ayaklar altına almıştır. Ukrayna'da sivil halk zor durumda kaldı ve gıda yardımı topladık." diye konuştu.

"Durmayacağız ve yorulmayacağız"

Konya Ukraynalılar Derneği Başkanı Alina Göçer de Rusya'nın, başlattığı savaş ile Ukrayna devletini yok etmeyi amaçladığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın devam etiğini anlatan Göçer, şöyle konuştu:

"Rus yanlısı militanların, Ukrayna ordusuna yönelik başlattığı saldırı operasyonu tamamen sahtedir. İstikrarı bozmak için bir araçtır. Rusya Federasyonu, altındaki yasa dışı grupları aracılığıyla 'Ukrayna ordusunu, sivilleri bombalamakla daha fazla suçlamak' için, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini ateşe karşılık vermeye zorlamaya çalışıyor. Rus Militanlar, konutların yakınında topçu sistemlerinin bulunduğu yerleşim yerlerinden ateş ediyor. Şu anda Ukrayna'da gerçek bir savaş yaşanıyor. Ukrayna düşmeyecek. Durmayacağız ve yorulmayacağız. Toprağımızı ve insanlarımızı korumak için gerektiği sürece şiddetli bir mücadeleye hazırız."

Yaklaşık bir saat önce Ukrayna'daki anne ve babasıyla görüştüğünü aktaran Göçer, "Anne ve babam 'Bir daha görüşemezsek seni seviyoruz.' dedi. 'Ukrayna'ya gelirsen, bizi bulamazsan, kedi ve köpeğimize iyi bak. Hoşça kal.' dediler." ifadelerini kullandı.

Göçer, Türkiye'deki Ukraynalıların bir şekilde ülkelerine dönmek istediğini kaydetti.

Son dakika! Konya'da yaşayan Ukraynalılarla Kırımlılar savaşın sona ermesini istiyor
Son dakika! Konya'da yaşayan Ukraynalılarla Kırımlılar savaşın sona ermesini istiyor

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Ukrayna, Kırım, Rusya, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Konya'da yaşayan Ukraynalılarla Kırımlılar savaşın sona ermesini istiyor - Son Dakika


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