Son Dakika | Konya'da yeğenini ve arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Konya'da yeğenini ve arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor

30.06.2022 13:43
Son Dakika | Konya'da yeğenini ve arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor

Son dakika haber: Konya'da ablasıyla aralarındaki alacak verecek davası yüzünden husumetli olduğu yeğeni ve arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da ablasıyla aralarındaki alacak verecek davası yüzünden husumetli olduğu yeğeni ve arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Özcan ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, aleyhine olan iddiaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı da yeni bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulunarak, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Leylek Hasan Dede Sokak'ta ikamet eden Hüseyin Özcan (32), iddiaya göre, 16 Mart 2020'de, ailevi sebeplerden dolayı aralarında husumet bulunan yeğeni Tunahan Özcan'ı (19) arayarak, alacak meselesi nedeniyle tartışmış, bunun üzerine Özcan, akrabalarından ve arkadaşlarından oluşan 5 kişilik bir grupla dayısının evine gitmişti.

Burada devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Özcan, evdeki ekmek bıçağıyla yeğeni Tunahan Özcan ve arkadaşı Ömer Uğur'u (19) öldürdüğü öne sürülmüştü.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Hayvan otlatma meselesi yüzünden baba ve oğlunu öldüren sanığın yargılaması sürüyor Son dakika haber... Hayvan otlatma meselesi yüzünden baba ve oğlunu öldüren sanığın yargılaması sürüyor Meram Belediyesi asfaltlama ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor Meram Belediyesi asfaltlama ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: AA

Hüseyin Özcan, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Konya'da yeğenini ve arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:43 LGS'de zirveye Karabük damgası! 500 tam puan alan 5 öğrenci aynı ilden çıktı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
11:41 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 971 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Bakan Koca'nın açıkladığı maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi, İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 13:50:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Konya'da yeğenini ve arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement