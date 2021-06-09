Son dakika... Konya'daki kaçak silah operasyonunda 85 av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Araçta 27, şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise 58 seri numarasız, çeşitli marka ve modellerde yivsiz av tüfeği bulundu.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Hacı Ali T'nin ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde, "faaliyet izin belgesi" olmadan ürettiği yivsiz av tüfeklerini aracıyla Antalya ve Konya'ya götüreceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu