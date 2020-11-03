Son dakika... Konya'daki "kasten öldürmeye teşebbüs" davasında sanıklara 7 yıl 6'şar ay hapis cezası - Son Dakika

Son dakika... Konya'daki "kasten öldürmeye teşebbüs" davasında sanıklara 7 yıl 6'şar ay hapis cezası

03.11.2020 14:29
Son dakika... Konya'daki

Son dakika haberler... Konya'da bir vatandaşın ikamet ettiği evin bahçesinin üzerinden ateş eden 2 tutuklu sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Konya'da bir vatandaşın ikamet ettiği evin bahçesinin üzerinden ateş eden 2 tutuklu sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Sabri Alptekin ile Sami Köse ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki İskender Doğan'ın avukatı, sanıkların öne sürdükleri gibi korkutma amacıyla değil, öldürme amacıyla hareket ettiklerini savunarak, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Alptekin, öldürme kastı taşımadıklarını iddia ederek, "Sadece korkutmak istemiştik. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Köse de suçlamaları reddetti, öldürme amacıyla hareket etmediklerini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasına, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle cezanın 9'ar yıla, iyi hal indirimiyle de 7 yıl 6'şar aya düşürülmesine karar verdi.

Heyet, sanıkların hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesine hükmetti.

Olay

Selçuklu ilçesinde yaşayan İskender Doğan, 16 Mayıs 2019'da evinin bahçesinin duvarlarının dışından kendisine doğru silahla ateş eden şüphelilerle ilgili polise başvurmuştu. Polis ekipleri kamera kayıtları ve olay yeri incelemelerinin ardından şüpheliler Sami Köse ve Mustafa Sabri Alptekin'i gözaltına almıştı.

Köse ve Alptekin tutuklanmış, haklarında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Olayla ilgili kamera kayıtlarında sanıkların, boylarından uzun olan bahçe duvarının üzerinden içeri doğru ateş etmeye çalıştıkları görülmüştü.

Mustafa Sabri, İskender, Konya, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Konya'daki 'kasten öldürmeye teşebbüs' davasında sanıklara 7 yıl 6'şar ay hapis cezası - Son Dakika


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