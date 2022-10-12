Konya 'da 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Eslem Ecevitci, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Hasan Basri, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Konya'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi 3 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

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