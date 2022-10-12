Son Dakika | Konya'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi 3 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Konya'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi 3 gün sonra hayatını kaybetti

12.10.2022 00:18
Son Dakika | Konya'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi 3 gün sonra hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Konya'da 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Eslem Ecevitci, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'da 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Eslem Ecevitci, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 Ekim 2022 günü Hasan Basri Ecevitci yönetimindeki 06 BAA 386 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 5. kilometresinde, karşı yönden gelen Hayrullah Ç'nin kullandığı 38 ADK 421 plakalı tırla çarpışmış, Ecevitci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kazada ağır yaralı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün eşi 31 yaşındaki Eslem Ecevitci (31) de yoğun bakım ünitesinde 3 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde grafiker olarak görev yapan Hasan Basri Ecevitci, belediye önünde düzenlenen tören sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Konya'da kazara arkadaşının ölümüne neden olan genç tutuklandı Son dakika haber! Konya'da kazara arkadaşının ölümüne neden olan genç tutuklandı Tarihi mekanları yüzüklere sığdırıyor Tarihi mekanları yüzüklere sığdırıyor
Kaynak: AA

Hasan Basri, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Konya'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi 3 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
06:16 Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 07:11:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Konya'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi 3 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement