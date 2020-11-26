Son dakika gündem: "Kovid-19" denetimleri - Son Dakika

Aksaray'da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresi, Ankara ve Kafeler Caddesi ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Ekipler, toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve sürücüleri maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında uyardı.

Denetimlerde 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan ceza kesildi.