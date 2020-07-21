Son dakika! Konya merkezli FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Konya merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla, eğitim aldıkları polis akademilerinden ilişiği kesilen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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