Konya'nın ihracatı 2021'de hızlı yükselişini sürdürüyor. Şubat ayında Konya'nın aynı dönemde aylık ihracatı da yüzde 21,85 artarak 213 milyon 330 bin dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2021 yılı Şubat ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin Şubat'ta ihracatı yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Konya'nın aynı dönemde aylık ihracatı da yüzde 21,85 artarak 213 milyon 330 bin dolar oldu.

İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın ihracatta hızlı yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek yılın ilk iki ayında ulaşılan ihracat rakamlarının hedefleri doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Konya'nın Şubat ayında 213 milyon 330 bin 306 dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten başkan Selçuk Öztürk, "Geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 21,85 seviyesindedir. Bu rakama göre Konya, Türkiye ihracatından aldığı yüzde 1,47 pay ile en fazla ihracat yapan ilk on il arasında yer almıştır. İhracatımız bir önceki aya göre de yüzde 4,80 oranında artış göstermiştir. İlk iki ayda ihracatımız ise yüzde 20,5 oranında artarak 416 milyon 895 bin 203 dolar olmuştur. 2021'in ilk iki ayında yakaladığımız hızlı yükseliş hedeflerimizde ilerlediğimizi göstermektedir. İhracatçılarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesine ihracatıyla katkı sağlayan müteşebbislerimizi ve emeği geçenleri kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi. - KONYA