Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Son Güncelleme: 29.08.2023 09:34

Son dakika: Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya - Kulu olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

VALİ: SAHA TARAMASI SÜRÜYOR

Saat 07.58'de meydana gelen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Öte yandan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, "İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ 5.1 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin Konya'nın Kulu ilçesinin Tavşancalı mahallesinde 2.4 kilometre derinlikte ve 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

ANKARA DA SALLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulu'da meydana gelen, Ankara'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum. Şu ana kadar komuta merkezimize yıkım veya mahsur kalma ihbarı gelmemiştir." dedi.

Son Dakika: Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şu mesajı paylaştı: "Konya İli #Kulu ilçesinde saat 07.58 'de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Son Dakika: Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem

BİR AÇIKLAMA DA FAHRETTİN KOCA'DAN GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise memleketi Konya ile ilgili şunları söyledi: "Memleketim Konya Kulu'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ekiplerimize herhangi bir olumsuz çağrı bildirilmemiştir. Konyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Son Dakika: Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem
Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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