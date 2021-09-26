Son dakika... Konya polisi 1 buçuk milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika

Konya'da polisin yaptığı 3 günlük çalışmada, piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. 3 günlük çalışmalarda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan; 48 bin 640 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 300 gram plaka esrar, 1 kilogram sentetik kannabioid, 99.5 gram metamfetamin, çok sayıda hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 15 şahıs gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA