Son dakika haberi! Konya polisinden tatil dönüşündeki sürücülere mola uyarısı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Konya polisinden tatil dönüşündeki sürücülere mola uyarısı

12.07.2022 16:49

Son dakika haberi: Konya polisinden tatil dönüşündeki sürücülere mola uyarısı Konya'da bayram tatilinden dönüşlerin başlamasıyla birlikte iller arası karayollarında araç yoğunluğu artarken, trafik polis ekipleri de yaptıkları uygulamalarda sürücüleri 2 saatte bir 10 dakikalık mola verilmesi konusunda...

Konya polisinden tatil dönüşündeki sürücülere mola uyarısı

KONYA - Konya'da bayram tatilinden dönüşlerin başlamasıyla birlikte iller arası karayollarında araç yoğunluğu artarken, trafik polis ekipleri de yaptıkları uygulamalarda sürücüleri 2 saatte bir 10 dakikalık mola verilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı tatilinden dönüş için yola çıkan sürücüler şehirler arası yollarda trafik yoğunluğunu da beraberinde getirdi. Tatil dönüşlerinin başlamasıyla birlikte iller arası karayollarında araç yoğunluğu arttı. Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, Konya'yı Adana, Karaman, Antalya, Isparta, Ankara, Afyonkarahisar ve Aksaray'a bağlayan karayollarında denetimlerini artırdı. Kazaların önüne geçebilmek amacıyla araçları durduran trafik ekipleri, sürücüleri mola, hız ve güvenlik yolculuk yapılması konusunda uyardı.

"Sürücülerden emniyet kemeri, uykusuzluk ve yorgun araç kullanmamalarını istiyoruz"

Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Erkan Günvari, "Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü olmasıyla birlikte dönüşler başladığından dolayı ilimizdeki trafik yoğunluğunda da artışlar meydana gelmiştir. Normal trafik denetimlerimizle birlikte havadan dron ve helikopter destekli denetimlerimiz uygulama süresi boyunca 7 ve 18 Temmuz tarihleri arasında devam ediyor. Ayrıca bilgilendirici faaliyetlerle Trafik Başkanlığımızın göndermiş olduğu broşürleri dağıtmaktayız. Durdurduğumuz araç sürücülerinin üzerindeki temel isteğimiz sürücülerimizden emniyet kemerini yolculuk süresi boyunca takılı tutmaları, uykusuz ve yorgun şekilde araç kullanmamaları istiyoruz. Seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamalarını istiyoruz. Bu belirtmiş olduğum 3 kurala uymadıkları sürece yaralanmalı, maddi hasarlı kazalarımız meydana geliyor. Bunların önüne geçebilmek için çok sayıda vatandaşımıza ulaşarak onları bu konuda uyarıyoruz, bilgilendiriyoruz" dedi.

"Her 2 saate bir minimum 10 dakika 15 dakika mola"

Şehirlerarası uzun yola çıkan sürücülerin 2 saatte bir 10 dakikalık molanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Günvari, "Sürücülerimizin yolculukta yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi de uzun süreli araç kullanmaları. Bunun önüne geçebilmek amacıyla sürücülerimiz her 2 saate bir minimum 10 dakika 15 dakika mola vermelerini istiyoruz. Bu 10 veya 15 dakikalık moladan kaçtığımız zaman kazalar meydana geliyor. Bunun önüne geçmek için mola vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Konya polisinden tatil dönüşündeki sürücülere mola uyarısı - Son Dakika

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