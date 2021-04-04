Sınava geç kalan Beyza'yı polis yetiştirdi - Son Dakika

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103 amiralin bildirisine tepkiler çığ gibi! Bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan

KONYA'da Milli Savunma Üniversitesi sınavına girmek isteyen Beyza A., durakta otobüs beklerken geç kalacağını anlayınca devriye görevi yapan trafik polislerinden yardım istedi. Polisler de Beyza A.'yı sınava gireceği okula götürdü. Beyza A., "Otobüs gecikince, polislerimizden yardım istedim. Onlar da hemen kabul ettiler, beni sınava yetiştirdiler" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) adayları için bugün yurt geleninde sınav düzenlendi. Beyza A. da evinden çıkıp sınava gireceği Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsü'ndeki Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'ne gitmek için Alaaddin Bulvarı'ndaki durakta otobüs beklemeye başladı. Beyza A., sınava geç kalacağını anlayınca devriye görevi yapan trafik polislerinden yardım istedi. Üniversite adayı kızın isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri, Beyza A.'yı sınava gireceği salonun bulunduğu fakülteye götürdü. Polislerin yardım çağrısını geri çevirmediği için mutlu olduğunu belirten Beyza A., "Bugün sınava gitmek için evimden çıktım. Otobüs gecikince, polislerimizden yardım istedim. Onlar da hemen kabul ettiler, beni sınava yetiştirdiler. Çok teşekkür ederim" dedi.?