Son Dakika: Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Son Dakika: Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal'dan Kurban Bayramı mesajı

Son dakika haberleri... Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Son Dakika: Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal'dan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdal, mesajında bayramların birlik, dayanışma, barış ve kardeşlik ilişkilerinin pekiştirilmesindeki en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Erdal, "Bu bayram bizlere düşen görev zenginiyle fakiriyle, yaşlısıyla genciyle bayramları gerçek manada değerlendirebilmek. Kesilen kurbanların kabul olması dileğiyle, başta meslektaşlarım olmak üzere, hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:07

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
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