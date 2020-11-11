Son dakika... Konya Valiliği: Uçak düşmesi ile ilgili bulguya rastlanılmamıştır - Son Dakika

Son dakika... Konya Valiliği: Uçak düşmesi ile ilgili bulguya rastlanılmamıştır

11.11.2020 01:41
Son dakika... Konya Valiliği: Uçak düşmesi ile ilgili bulguya rastlanılmamıştır, System.String[]

Son dakika haber... KONYA Valiliği, akşam saatlerinde Ahırlı ilçesi Akkisse Mahallesi'nde endişe yaratan patlama sesinin, sosyal medyada uçak düştüğü yönünde paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yaptı.

KONYA Valiliği, akşam saatlerinde Ahırlı ilçesi Akkisse Mahallesi'nde endişe yaratan patlama sesinin, sosyal medyada uçak düştüğü yönünde paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yaptı. Valilik açıklamasında "Yapılan araştırmada Uçak Düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

Bugün saat 19.30 sıralarında Ahırlı ilçesi Akkisse Mahallesi yakınlarında patlama sesi duyuldu. Mahalle sakinlerini endişelendiren patlama sesinin ardından jandarma bölgede arama başlattı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Bu sırada sosyal medyada yolcu uçağının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Konya Valiliği'nin twitter hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Valilik açıklasında şu ifadelere yer verildi: "10 Kasım 2020 tarihinde; Medyaya yansıyan 'Konya Akkisse'deki Patlamanın Nedeni Uçak Düşmesi Mi?' başlığıyla verilen habere ilişkin yapılan araştırmada uçak düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır."


Son dakika... Konya Valiliği: Uçak düşmesi ile ilgili bulguya rastlanılmamıştır

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Konya Valiliği: Uçak düşmesi ile ilgili bulguya rastlanılmamıştır - Son Dakika


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